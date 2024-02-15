Експрезидент США Дональд Трамп

Експрезидент Сполучених Штатів, Дональд Трамп, який знову претендує на цю посаду, пообіцяв, що він зробить більше для підтримки України, ніж нинішній глава США Джо Байден.

Про це він заявив на передвиборчому заході в Північному Чарльстоні, цитує посадовця видання «The New York Times».

Дональд Трамп стверджує, що за президентства Джо Байдена Володимир Путін «отримає все, що захоче, включно з Україною».

«Це подарунок. У нього є дар», — додав Дональд Трамп.

За даними NYT, Джо Байден протягом тривалого часу закликав світових лідерів і Конгрес США надати Україні більше військової допомоги, у той час як Дональд Трамп перешкоджав цим ініціативам. Однак 14 лютого колишній президент спробував змінити цю ситуацію, заявивши, що він планує зробити більше для захисту України, ніж діючий президент США.

Нагадаємо, раніше експрезидент Дональд Трамп пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Він заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.

Як відомо, чинний президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в пʼяти з шести ключових для результатів голосування штатів.

Варто зазначити, раніше Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.