У Чехії хочуть ввести депозити для імпорту із України. Фото з відкритих джерел

Представники політичних партій Чеської Республіки, включаючи опозиційні, спільно з Аграрною палатою країни домовилися про запровадження депозитниго мита для сільгосптоварів з України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на місцеві ЗМІ.

В країні хочуть ввести систему, за якою українські імпортери будуть сплачувати мито, однак гроші повертатимуть, якщо зерно буде відправлене з ЄС на ринки третіх країн.

На думку фахівців Аграрної палати Чехії, це могло б вирішити проблему, коли імпорт сільськогосподарської продукції з України знижує конкурентоспроможність чеських фермерів.

Зазначається, що ЄС проведе переговори щодо нової форми угоди про вивезення українського зерна до середини поточного року.

Нагадаємо, національний перевізник «Українське Дунайське Пароплавство» (УДП) готується до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай. Таке рішення ухвалили через блокування пунктів пропуску на заході України.