36 світлофорів у Миколаєві обладнають блоками безперебійного живлення. Фото фото узято з мережі Інтернет

Миколаївське комунальне монтажне-експлуатаційне підприємство оголосило тендер на закупівлю 36 блоків безперебійного живлення, які встановлять для роботи світлофорів під час відключення електроенергії.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Очікувана вартість обладнання — 4 мільйони 976 тисяч 640 гривень. Такі блоки живлення встановлять на найбільш завантажених перехрестях Миколаєва.

Нагадаємо, що сьогодні такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.

Згідно з тендером, блоки живлення повинні відповідати наступним критеріям:

працювати за температури повітря в діапазоні від -20 до + 40

мати віддалений контроль за допомогою мобільного застосунку

час автономної роботи — не менше 8 годин

час повного заряду батареї не більше 2,5 годин

можливість зарядки як від електромережі, так і від сонячної панелі

наявність сигналізації, у випадку несанкціонованого втручання

Крім того, блок має бути не більше 50 кілограмів, мати захист від перевантажень струмів та короткого замикання, систему обігріву та вентиляції.

Переможець тендеру має поставити блоки живлення замовнику до 1 листопада цього року. Товар повинен бути виготовленим не раніше ніж за 12 місяців від дати поставки та мати гарантію не менше 2 років.

Раніше повідомлялось, що на двох перехрестях у Миколаєві встановлять нові світлофори. Один у центрі міста, другий — у мікрорайоні Ліски. А за 2023 рік у місті всього встановили 64 нові світлофори. На 8 світлофорах встановили нові пристрої звукового сповіщення.