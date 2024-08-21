Миколаївське комунальне монтажне-експлуатаційне підприємство оголосило тендер на закупівлю 36 блоків безперебійного живлення, які встановлять для роботи світлофорів під час відключення електроенергії.
Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Очікувана вартість обладнання — 4 мільйони 976 тисяч 640 гривень. Такі блоки живлення встановлять на найбільш завантажених перехрестях Миколаєва.
Нагадаємо, що сьогодні такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.
Згідно з тендером, блоки живлення повинні відповідати наступним критеріям:
Крім того, блок має бути не більше 50 кілограмів, мати захист від перевантажень струмів та короткого замикання, систему обігріву та вентиляції.
Переможець тендеру має поставити блоки живлення замовнику до 1 листопада цього року. Товар повинен бути виготовленим не раніше ніж за 12 місяців від дати поставки та мати гарантію не менше 2 років.
Раніше повідомлялось, що на двох перехрестях у Миколаєві встановлять нові світлофори. Один у центрі міста, другий — у мікрорайоні Ліски. А за 2023 рік у місті всього встановили 64 нові світлофори. На 8 світлофорах встановили нові пристрої звукового сповіщення.
Миколаївське комунальне монтажне-експлуатаційне підприємство оголосило тендер на закупівлю 36 блоків безперебійного живлення, які встановлять для роботи світлофорів під час відключення електроенергії.
Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Очікувана вартість обладнання — 4 мільйони 976 тисяч 640 гривень. Такі блоки живлення встановлять на найбільш завантажених перехрестях Миколаєва.
Нагадаємо, що сьогодні такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.
Згідно з тендером, блоки живлення повинні відповідати наступним критеріям:
Крім того, блок має бути не більше 50 кілограмів, мати захист від перевантажень струмів та короткого замикання, систему обігріву та вентиляції.
Переможець тендеру має поставити блоки живлення замовнику до 1 листопада цього року. Товар повинен бути виготовленим не раніше ніж за 12 місяців від дати поставки та мати гарантію не менше 2 років.
Раніше повідомлялось, що на двох перехрестях у Миколаєві встановлять нові світлофори. Один у центрі міста, другий — у мікрорайоні Ліски. А за 2023 рік у місті всього встановили 64 нові світлофори. На 8 світлофорах встановили нові пристрої звукового сповіщення.