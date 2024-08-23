Нова техніка "Миколаївських парків", фото НикВести

За два з половиною роки повномасштабної війни в Україні комунальне підприємство «Миколаївські парки», яке займається обрізкою дерев та озелененням в міста, оновило свою техніку на 35 мільйонів гривень.

Більша частина була придбана коштом міського бюджету, йдеться в статті «НикВести» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

Ще до повномасштабного вторгнення, станом на січень 2022 року на комунальному підприємстві була лише одна спеціалізована машина, каже директор Дмитро Чучмай. Станом на сьогодні кількість спецтехніки зросла до 52 одиниць.

— Сьогодні на підприємстві 52 одиниці спеціальної дорожньої техніки, більше 200 одиниць засобів малої механізації, тобто коси, пили, дробарки, ще щось. Тобто це різниця за два з половиною роки. 52 одиниці сьогодні — одна два з половиною року тому, — сказав директор «Миколаївських парків» Дмитро Чучмай.

Загалом вся наявна техніка підприємства на сьогодні коштує близько 30-35 мільйонів гривень. Більша частина цих грошей — кошти міського бюджету, додав він.

— Ми також співпрацювали з нашими міжнародними партнерами. Це Франція, Німеччина, Данія. Вони надавали нам гуманітарну допомогу. Ми отримували від них спецтехніку: автовежі, дробарки і таке інше, — додав Дмитро Чучмай.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати п’ять одиниць спеціалізованої техніки для прибирання.

Нагадаємо, фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйонів гривень у 2020 році до 167,2 мільйонів гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб.

Спортивний майданчик, який комунальне підприємство «Миколаївські парки» почало облаштовувати на території парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу, обійдеться бюджету міста у 6,8 мільйонів гривень.

Обрізка дерев у Миколаєві

Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «НикВести»

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Читайте матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

А також статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».