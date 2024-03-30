У неділю, 31 березня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували у Telegram–каналі станції.
В повідомленні наголосили, що станція чекає донорів всіх груп крові, але вкрай необхідна кров групи I(-).
Всі бажаючі допомогти, можуть прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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У неділю, 31 березня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували у Telegram–каналі станції.
В повідомленні наголосили, що станція чекає донорів всіх груп крові, але вкрай необхідна кров групи I(-).
Всі бажаючі допомогти, можуть прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.