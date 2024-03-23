Миколаївські рятувальники. Фото: ДСНС.

До Всесвітнього дня лісів рятувальники Миколаївської області висадили молоді насадження в одному з лісництв.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Представники ДСНС спільно з лісничими висадили сосни та дуби. Як розповіли представники Південного лісового офісу, всього на даній ділянці буде рости шість тисяч дерев.

Зазначається, що екологічну акцію організували в рамках виконання програми Президента «Зелена країна». За допомогої цієї програми відсоток лісистості на Миколаївщині має збільшитись до 7%, наразі він складає всього 3%.

«У лісорозведенні ми наразі відходимо від створення монокультур, які складаються виключно, наприклад, з сосни без домішок дерев інших видів, адже вони вразливі до змін клімату, лісових пожеж, хвороб та шкідників. Тому в нових підходах ми приймаємо природоорієнтоване рішення та засаджуємо ділянки різними породами рослин», — розповіли лісівники.

Миколаївські рятувальнки. Фото: ДСНС. Миколаївські рятувальнки. Фото: ДСНС.

За словами рятувальників, вони як ніхто знають, як часто на Миколаївщіні виникають пожежі.

«Спільними зусиллями ми їх ліквідовуємо, але щоразу розуміємо, що на відновлення випалених ділянок потрібно дуже багато років. Сьогоднішня зелена акція — це лише маленький початок у вирощуванні нового лісового масиву на Миколаївщині, який, ми щиро сподіваємось, берегтимуть усі його відвідувачі», — додали в повідомлені.

Миколаївські рятувальники. Фото: ДСНС.

Миколаївські рятувальники. Фото: ДСНС.

Миколаївські рятувальники. Фото: ДСНС.

Миколаївські рятувальники. Фото: ДСНС.

Миколаївські рятувальники. Фото: ДСНС.

Нагадаємо як минулого року на Миколаївщині висадили понад 14 тисяч дерев.