Логотип Google. Фото: Unsplash

Щоб допомогти українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз, Google запустив три безоплатні програми.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Зростайте з Google: програма для малих бізнесів»

Для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток через розвиток і масштабування компанії. Після навчання 100 бізнесів зможуть взяти участь у менторській програмі від експертів.

«Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу»

Топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту бізнесу.

«Знаходьте нових клієнтів за кордоном»

Під час навчання можна дізнатися, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача та розробити стратегію виходу на нові ринки.

Навчання проходитиме онлайн, а долучитися можна як до однієї, так і до кількох програм одночасно.

Програми розраховані на майбутніх і діючих підприємців, власників, керівників та співробітників малих і середніх бізнесів.

Старт першої програми запланований на 3 квітня.

Раніше повідомлялося, що дослідники Google розробили ШІ-інструмент під назвою Vlogger, здатний створювати реалістичні відеоролики на основі фотографії.