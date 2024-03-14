Генерал-майор Збройних сил України Дмитро

Ключову роль в обороні Миколаєва навесні 2022 року відіграли бійці 406-ї артилерійської бригади, а за оборону Кульбакінського аеродрому відповідали військовослужбовці 299-ї бригади тактичної авіації. Завдяки їх роботі ворогу не вдалося окупувати місто.

Про це розповіли генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко та командир 123-ї окремої бригади ТрО Юрій Чапленко у документальному фільмі «Миколаїв — місто Героїв».

Командир 123-ї окремої бригади ТрО Юрій Чапленко згадує, що у перші тижні повномасштабної війни військові обороняли Миколаїв наявними силами і засобами «на усі 100%».

— Вони йшли всього чотирма колонами на Миколаїв. Вони не могли розкидати на мілкі підрозділи, тому йшли колонами. Тоді дуже добре працювали «Байрактари». Я пам'ятаю, як вони відпрацювали, коли колони противника пішли з Херсона на Снігурівку. Авіація наша працювала. Чим більше ми знищимо колони на марші, тим краще для військ, які стоять в обороні. Тими силами і засобами, які були, ми працювали на усі 100%», — сказав Юрій Чапленко.

Командир 123-ї окремої бригади ТрО Юрій Чапленко

Генерал-майор Дмитро Марченко розповів, що в захисті міста ключову роль відіграли бійці 406-ї окремої артилерійської бригади, показавши «надлюдські можливості».

— Ключову роль у захисті Миколаєві відіграли артилеристи 406 артилерійської бригади. Вони працювали вдень і вночі, практично без відпочинку. Вони показали надлюдські можливості і не дали ворогу навіть понюхати Миколаїв, — сказав Дмитро Марченко.

У документальному фільмі також показали відео розбитої колони техніки російських військових біля Миколаєва, по якій відпрацювали артилеристи.

— Це працювала 406 артилерійська бригада. Вони не допустили підходу піхоти. Вони не допустили розгортання противника у бойову лінію, — додав Юрій Чапленко.

Він також розповів, що за оборону Кульбакінського аеродрому безпосередньо відповідала 299-а бригада тактичної авіації, яких на той час підсилити зведеним загоном 123-ї окремої бригади ТрО, бійцями Військової служби правопорядку та співробітниками патрульної поліції.

— Це їхній обʼєкт. У них були зведені загони, але ми розуміли, що ці загони довго не протримаються, тому що у них не було тяжкого озброєння. Це були пілоти, це були техніки, обслуговуючий персонал, які були озброєні максимум автоматами. Тому на той момент їх і посилювали зведеним загоном від мого батальйону, туди також надіслали військовослужбовців ВСП, патрульної поліції. Туди стягували більш-менш боєздатні підрозділи, які вже мали досвід ведення боротьби. Тобто хлопці, які приймали участь в бойових діях на сході країни, — розповів Юрій Чапленко.

Оборона Миколаєва

Перші вибухи у Миколаєві пролунали близько 5 ранку 24 лютого. Того ж дня війська РФ намагалися обійти Херсон зі сходу та продовжити наступ на Миколаїв.

Окупанти намагались оточити Миколаїв. При спробі зайти до Миколаєва 4 березня 2023 року російські війська намагалися відвернути увагу сил оборони міста, розповів в інтервʼю «НикВести» генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. Для цього на територію Кульбакінського аеропорту зайшло кілька одиниць ворожої техніки, але там їм дала відсіч група поліції. Після невдалого маневру в Кульбакіне спроба росіян зайти в Миколаїв провалилася.

З початку великої війни генерал-майору Дмитру Марченку, який керував обороною Миколаєва, 8 разів давали команду підірвати Варварівський міст. Однак йому вдалося переконати найвище командування не підривати міст, адже тоді місто могло опинитися в повному оточенні — на той час Миколаїв було заблоковано за трьома напрямками з чотирьох.

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що оборона Миколаєва є однією з найтрагічніших перемог цієї війни. Адже вона дозволила захистити від вторгнення окупантів не лише Одесу, а й Молдову.

