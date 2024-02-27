Біткойн сягнув 57 тисяч доларів. Фото з відкритих джерел

У вівторок 27 лютого біткойн досяг свого дворічного максимуму після того, як криптовалюту придбав один із великих інвесторів.

Про це повідомляє Reuters.

За дві сесії біткойн виріс більш ніж на 10%. Вранці його ціна піднялася до 57 тисяч 36 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Інша криптовалюта Ether піднялася до 3 тисяч 275 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року.

Це трапилося після заяви криптоінвестора і розробника програмного забезпечення MicroStrategy про те, що компанія нещодавно придбала близько 3 тисяч біткойнів на суму 155 мільйонів доларів.

Популярності біткойну як найбільшої криптовалюти за ринковою вартістю нещодавно також сприяло схвалення у США біржових фондів (ETF), що інвестують у біткойни. У понеділок обсяги торгів у деяких з цих фондів різко зросли, а фірми, пов’язані з криптовалютами, також піднялися.

Нагадаємо, мешканець Миколаївщини «зламав» сервери американської компанії і за два роки отримав криптовалюти приблизно на понад 75 мільйонів гривень.