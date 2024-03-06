TikTok. Фото з відкритих джерел

Законодавці внесли до Конгресу США законопроєкт, згідно з яким китайська компанія ByteDance повинна відмовитися від TikTok, щоб уникнути заборони відеопрограми в США.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що у законопроекті йдеться про те, що TikTok контролюється іноземним ворогом і становить загрозу національній безпеці США.

«Ось моє послання TikTok: порвіть із китайською комуністичною партією або втратьте доступ до своїх американських користувачів», — сказав голова спеціального комітету Палати представників Майк Галлахер щодо китайської комуністичної партії.

Зазначається, що при ухваленні законопроєкту у ByteDance буде близько п'яти місяців, щоб відмовитися від TikTok, у той час як веб-хостингові компанії та магазини застосунків, як-от ті, що належать Apple і Google, будуть змушені припинити підтримку цього застосунку й інших, пов'язаних із ByteDance.

Компанія ByteDance, заснована понад десять років тому Чжан Іміном і Ляном Рубо, перетворилася на інтернет-лідера зі статком понад 200 мільярдів доларів завдяки популярності TikTok та Douyin. В останні роки вона купила студії та ексклюзивні права на поширення ігор, сподіваючись увійти до ігрового бізнесу.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти китайської соцмережі TikTok відповідно до закону про цифрові послуги і хоче перевірити, чи достатньо соцмережа робить для захисту дітей.