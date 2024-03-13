Данія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме самохідні артилерійські установки CAESAR, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Зазначається, що загальна вартість допомоги становить понад 336 мільйонів доларів.

«Артилерійські та мінометні системи дуже затребувані Україною. Цим пакетом пожертв ми робимо значний внесок у боротьбу за свободу України у формі як додаткових артилерійських систем CAESAR, так і супутніх боєприпасів. Пожертви зроблені у співпраці з нашими союзниками та надсилають важливий сигнал про те, що ми стоїмо за Україною на широкому фронті», — повідомив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Зазначається, що гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди — у співпраці з Естонією та Чехією. Це вже 16-й пакет військової допомоги від Данії для підтримки української армії.

Співпраця Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.