Гроші. Фото з відкритих джерел.

З початку повномасштабного вторгнення перелік соціально вразливих категорій громадян, які можуть отримати фінансову допомогу з бюджету Миколаєва значно скоротився.

Про це сказав директор департаменту праці та соцзахисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко у ефірі ТРК «МАРТ».

За словами директору департаменту, матеріальну допомогу можуть отримати лише ті миколаївці, які внаслідок обстрілу міста втратили рідних, або самі отримали травми.

— Протягом повномасштабної війни матеріальна допомога надається тільки тим мешканцям міста, цивільним особам, хто отримав поранення на території Миколаєва, або родичам тих, хто загинув в зв'язку з обстрілом. Інші види матеріальної допомоги не надаються, — сказав Сергій Василенко.

З цей час у Миколаєві були виключення, коли до цього переліку включали інших людей, проте це поодинокі випадки, які напередодні розглядаються відповідною комісією.

— У зв'язку з тим, що війна і бюджет обмежений зараз матеріальна допомога не видається, але у нас працюють міжнародні організації, які цю допомогу надають, — додав Сергій Василенко.

Раніше повідомлялось, що в Миколаївській області 65 людям погодили виплати матеріальної допомоги в рамках «Турботи». За словами голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, виплати отримають діти та дорослі, які мають онкологічні, онкогематологічні, орфанні та інші важкі хвороби. Зокрема, й важкі травми, отримані через російські обстріли.