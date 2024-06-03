Середня зарплата в Україні зросла на 22,5%, фото: УНІАН

В Україні розмір середньої заробітної плати у першому кварталі 2024 року збільшився на 22,5% проти аналогічного періоду минулого року й становить 18 903 гривні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Відповідно до оприлюднених даних за січень – березень заробітна плата в середньому по Україні склала 18 903 грн, що становить 122,5% від показника минулого року. Тобто приріст склав 4 245 гривень.

Традиційно найбільше заробляють у секторі інформації та телекомунікацій. Там середня заробітна плата становить 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому. Наступні в топі працівники сфери фінансів, страхової діяльності – 39 116 грн (+18,2% або 7129). За ними йдуть працівники авіаційного транспорту із середньою зарплатою 34 699 гривень. За рік їхні зарплати зросли на 30%.

Водночас найменший рівень середньої зарплати — у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи — 11 063 грн (+15,1%), у працівників творчості, мистецтва та розваг — 11 532 грн (+13,6%) та освітян — 12 649 грн (+14,4%).

Нагадаємо, національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами.

Середні зарплати працівників у держорганах на рівні посад

Миколаївська обласна адміністрація нараховує 423 працівників, які мають середній оклад у розмірі 17,4 тисячі гривень. Середній розмір нарахованої плати складає 24 тисячі гривень.

Керівники структурних підрозділів (керівний рівень) нараховують 128 людей, вони отримують середній оклад у розмірі 23,7 тисяч гривень, проте середній розмір фактично нарахованої зарплати складає 33,8 тисячі гривень.

Керівництво Миколаївської ОВА включає 7 людей — оклад кожного члена команди в середньому складає 47,4 тисяч гривень. Середній розмір фактично нарахованої зарплати складає 72,9 тисячі гривень.

У патронатній службі працюють 6 людей. Середній розмір окладу складає 16,4 тисячі гривень, також в середньому працівникам було нараховано 24,7 тисячі гривень.