Міністерство соціальної політики пропонує продовжити термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня до 30 квітня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
— Вважаємо, що усі ВПО, які потребують цієї допомоги і з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання, — йдеться в повідомленні.
Крім того, міністерство пропонує надати можливість отримувати таку допомогу:
Нагадаємо, з 1 березня в Україні набули чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
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Міністерство соціальної політики пропонує продовжити термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня до 30 квітня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
— Вважаємо, що усі ВПО, які потребують цієї допомоги і з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання, — йдеться в повідомленні.
Крім того, міністерство пропонує надати можливість отримувати таку допомогу:
Нагадаємо, з 1 березня в Україні набули чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).