Виплати для ВПО. Фото з відкритих джерел

З 1 березня в Україні набули чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться у змінах до постанови Кабінету міністрів № 709 пишуть «НикВести».

Відсьогодні право на виплати мають найвразливіші категорії населення. Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для переселенців становитимуть 57 мільярдів гривень, а це на 15 мільярдів менше ніж в минулому.

Що змінюється?

Певні категорії ВПО втрачають право на виплати від держави:

пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9 тисяч 444 гривні;

переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9 тисяч 444 гривні;

сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку (понад 100 тисяч гривень) на неокупованій території та не в зоні бойових дій.

Допомогу автоматично продовжують протягом наступних шести місяців для:

пенсіонерів, розмір пенсії яких менший за 9 тисяч 444 грн;

людей з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю до 18 років та тяжкохворі діти;

дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також батьків-вихователів та прийомних батьків.

Інші категорії мають заново подавати заявку на отримання виплат з 1 березня. Це:

діти, які прибули в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності

люди, які втратили працездатність та не мають права на пенсію чи соцдопомогу, якщо сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 тисяч 444 гривень;

працездатні, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

родини, де виховується троє і більше дітей до 18 років, якщо всі діти живуть в сім’ї, а родина проживає на території, де ведуться чи можливі бойові дії;

родини з умовно безпечних регіонів України, якщо в їхніх населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитсадка, а навчання в школі відбувається онлайн або в змішаному форматі;

Виплати після подання заяви призначатимуть ще на шість місяців. Розмір не зміниться — 2 тисячі гривень, для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі.

Переселенці на Миколаївщині

Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які живуть в орендованому житлі в Миколаєві, зможуть отримати фінансову допомогу.

Станом на лютий 2024 року, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченково.

У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.

Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.