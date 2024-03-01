З 1 березня в Україні набули чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це йдеться у змінах до постанови Кабінету міністрів № 709 пишуть «НикВести».
Відсьогодні право на виплати мають найвразливіші категорії населення. Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для переселенців становитимуть 57 мільярдів гривень, а це на 15 мільярдів менше ніж в минулому.
Певні категорії ВПО втрачають право на виплати від держави:
Допомогу автоматично продовжують протягом наступних шести місяців для:
Інші категорії мають заново подавати заявку на отримання виплат з 1 березня. Це:
Виплати після подання заяви призначатимуть ще на шість місяців. Розмір не зміниться — 2 тисячі гривень, для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі.
Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які живуть в орендованому житлі в Миколаєві, зможуть отримати фінансову допомогу.
Станом на лютий 2024 року, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.
У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченково.
У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.
Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.
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З 1 березня в Україні набули чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це йдеться у змінах до постанови Кабінету міністрів № 709 пишуть «НикВести».
Відсьогодні право на виплати мають найвразливіші категорії населення. Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для переселенців становитимуть 57 мільярдів гривень, а це на 15 мільярдів менше ніж в минулому.
Певні категорії ВПО втрачають право на виплати від держави:
Допомогу автоматично продовжують протягом наступних шести місяців для:
Інші категорії мають заново подавати заявку на отримання виплат з 1 березня. Це:
Виплати після подання заяви призначатимуть ще на шість місяців. Розмір не зміниться — 2 тисячі гривень, для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі.
Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які живуть в орендованому житлі в Миколаєві, зможуть отримати фінансову допомогу.
Станом на лютий 2024 року, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.
У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченково.
У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.
Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.