Перекрите водопостачання. Фото з відкритих джерел.

У суботу, 30 березня, на декількох вулицях у мікрорайоні Жовтневий у Миколаєві не буде води.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

З 9 ранку до 20 вечора для виконання ремонтних робіт буде перекрито водопостачання:

по проспекту Богоявленському від Новобудівної до Металургів;

проспекту Богоявленський до Рибної.

В прес-службі підприємства вибачились за незручності.

Раеіше Никвести писали про те, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль дозволив скид шахтних вод у ріку, звідки Миколаїв отримує воду, але рівень хлоридів в рази перевищив очікування уряду.