У суботу, 30 березня, на декількох вулицях у мікрорайоні Жовтневий у Миколаєві не буде води.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
З 9 ранку до 20 вечора для виконання ремонтних робіт буде перекрито водопостачання:
В прес-службі підприємства вибачились за незручності.
Раеіше Никвести писали про те, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль дозволив скид шахтних вод у ріку, звідки Миколаїв отримує воду, але рівень хлоридів в рази перевищив очікування уряду.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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У суботу, 30 березня, на декількох вулицях у мікрорайоні Жовтневий у Миколаєві не буде води.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
З 9 ранку до 20 вечора для виконання ремонтних робіт буде перекрито водопостачання:
В прес-службі підприємства вибачились за незручності.
Раеіше Никвести писали про те, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль дозволив скид шахтних вод у ріку, звідки Миколаїв отримує воду, але рівень хлоридів в рази перевищив очікування уряду.