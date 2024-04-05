М'ясо. Фото: shutterstock

Фахівці з моніторингу проєкту Dozorro TI Ukraine виявили завищення цін на закупівлях м’яса управлінь освіти у Первомайську і Южноукраїнську. Постачальники — ймовірно пов’язані компанії.

Про це йдеться на сайті проєкту громадського моніторингу Dozorro.

Управління освіти Первомайської міської ради уклало договір на постачання різного м’яса на 5,98 мільйона гривень з ТОВ «М’ясницький двір». Закупівлю провели як відкриті торги з особливістю, але на них прийшов лише один постачальник. Ціни у договорі значно завищені, зазначають фахівці. Так, філе куряче купують по 219,9 гривень за кілограм, тоді як у Prozorro середня ціна становить 152 гривень за кілограм. Роздрібна ціна теж значно нижча, пише Dozorro. До прикладу, у Сільпо куряче філе продають за ціною 167 гривень за кілограм. Тушку курячу у Первомайську купують по 135 гривень за кілограм, а середня ціна в Prozorro 97 гривень, у супермаркетах — від 82. Вартість яловичини у договорі — майже 280 гривень за кілограм, свинини — 231 гривень за кілограм. Постачальник ТОВ «М’ясницький двір» з Первомайська. Згідно з даними Youcontrol, його власники —Олег Олександрович Цомін та Олександр Олегович Цомін.

Управління освіти Южноукраїнської міської ради купує м’ясо трохи дешевше. Філе куряче по 204,99 гривень за кілограм, яловичину по 240 гривень за кілограм, свинину по 210 гривень за кілограм. Однак навіть такі ціни вищі, ніж в Prozorro та на комерційному ринку, пише Dozorro. Договір на 4,5 мільйона гривень уклали з ТОВ «Ольга-Плюс» з Первомайська, власниця якого, згідно з даними Youcontrol, —Ольга Василівна Цоміна. Аналогічно закупівлю проводили як відкриті торги з особливістю, але подалася лише ця компанія.

— Попри те, що тендерні документації обох закупівель не містили явних дискримінаційних вимог, замовник вимагав в учасників 35 різних документів та довідок. Це може бути причиною, чому на тендери більше ніхто не подався. Водночас очікувані вартості обох закупівель виглядають завищеними, — пояснив аналітик Dozorro Ярослав Пилипенко.

Ціни на м'ясо. Скриншот з сайту Dozorro

Фахівці з моніторингу проєкту Dozorro підрахували, що загальна переплата по договору у Первомайську може становити 1,3 мільйона гривень, у Южноукраїнську — майже 900 тисяч гривень. Вони надіслали запити до замовників з проханням скоригувати ціни відповідно до ринкових. А також проінформували про потенційні переплати їхні керівні органи та правоохоронців.

Ціни на м'ясо. Скриншот з сайту Dozorro Ціни на м'ясо. Скриншот з сайту Dozorro

*Середньоринкові ціни були розраховані як середнє між цінами на продукцію в системі електронних закупівель Prozorro, комерційному ринку та цін за даними Держкомстату

**м’ясо курей (стегно обвалене або гомілка без кістки)

Управління освіти Южноукраїнська відповіло Dozorro, що вважає, що ціна відповідає ринковій і навіть скерувало наш лист до постачальника. Компанія відповіла, що ціна була сформована на основі аналізу в регіоні. Однак за нашим зверненням правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Реакції на звернення щодо Первомайська Dozorro все ще чекає.

ТОВ «М’ясницький двір» та ТОВ «Ольга-Плюс» потенційно пов’язані між собою, адже їхніми власниками ймовірно є чоловік та дружина, пише проєкт. Окрім спільного прізвища, Олег і Ольга Цоміни також зареєстровані за однією адресою. Згідно з даними Youcontrol, до 2018 року ФОПи Цомніна Ольга і Цомін Олег мали спільний номер телефону.

Водночас ТОВ «М’ясницький двір» вже фігурував у кримінальному провадженні, що стосувалося порушення на закупівлі харчів тими самими відділами освіти Первомайська і Южноукраїнська. Згідно з матеріалами слідства, замовники та підрядник уклали низку додаткових угод до договорів на постачання м'ясо-молочної продукції. У такий спосіб вони незаконно зменшили обсяги поставки, не зменшуючи загальну вартість договорів. Також досудове слідство встановило, що поставлена продукція не відповідала заявленій в тендерній документації, була неналежної якості, не відповідала якості продукції за ДСТУ та вимогам, що пред`являються до харчів.

Нагадаємо, власника, директора та працівницю будівельного підприємства у Миколаєві підозрюють в завищенні цін на будматеріали та роботи при вкладанні дорожнього полотна біля трамвайних рейок у 2022 році.