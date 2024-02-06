Власника, директора та працівницю будівельного підприємства у Миколаєві підозрюють в завищенні цін на будматеріали та роботи при вкладанні дорожнього полотна біля трамвайних рейок у 2022 році.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури та відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що у 2022 році власник будівельного товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір із комунальним підприємством Миколаївської міської ради про роботи з викладання дорожнього полотна. Власник, директор та ще одна працівниця ТОВ, за попередньою змовою, завищили вартість на будівельні матеріали та обсяги виконаних робіт, придбавши бетонну плитку з неякісного матеріалу. Цим вони завдали міському бюджету збитків на майже 4,5 мільйони гривень.

У Миколаєві ТОВ поклало неякісну плитку за завищеними цінами. Фото: ГУНП в Миколаївській області

Їм повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану». Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з неможливістю обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Зазначимо, що згідно з системою публічних закупівель ProZorro, у 2022 році комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» уклало договір з ТОВ «ДІ КОР-БУД» на 16,7 мільйонів гривень на благоустрій дорожнього полотна. Йшлося про ділянку вздовж трамвайних колій по вулиці Потьомкінській від Садової до 3-ї Слобідської. Однак фактично за роботи заплатили менше — близько 9 мільйонів гривень.

Власником підприємства є Дмитро Коровій, директоркою Анастасія Ганіна. ТОВ займається будівельними роботами та вже понад 17 років зареєстроване у Миколаєві, по вулиці Соборній.

Ремонтні роботи. Фото: КП «Миколаївелектротранс» Ремонтні роботи. Фото: КП «Миколаївелектротранс» Ремонтні роботи. Фото: КП «Миколаївелектротранс»

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чиновниця закупила газ за завищеними цінами.