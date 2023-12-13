Начальниця відділу освіти однієї з сільських рад району розтратила майже 172 тисячі гривень бюджетних коштів громади.

Про це повідомляє Національна поліція Миколаївської області.

Зазначається, що слідчі райвідділу поліції на підставі зібраних доказів повідомили чиновниці про підозру за частина 2 стаття 191 Кримінального кодексу України «Витрата чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїми службовими обов'язками» та частина 1 стаття 366 Кримінального кодексу України «Видача посадовцем завідомо неправдивих офіційних документів».

«Протиправну діяльність зловмисниці викрили слідчі Первомайського районного відділу поліції. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в січні 2021 року посадова особа, зловживаючи службовим становищем, безпідставно підписала та видала додаткові угоди на постачання природного газу, відповідно до яких придбала природний газ за цінами, які значно перевищують початкові договірні. Своїми діями зловмисниця безпідставно розтратила на користь фірми-постачальника газу майже 172 тисячі гривень бюджетних коштів», - йдеться у повідомленні.

Так, санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Найближчим часом у суді вирішуватимуть питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

агадаємо, що у Миколаєві судитимуть чергового зрадника, який передавав дані про розташування військових та об’єктів критичної інфраструктури. Він збирав інформацію щодо знаходження військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, їх кількості на території Миколаївщини.