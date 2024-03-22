У січні Миколаївщина експортувала товарів на понад $100 млн. Архівне фото "НикВести"

У січні 2024 року обсяг експорту товарів з Миколаївської області склав 101,4 мільйона доларів.

Це у 1,8 рази більше ніж у січні 2023 року, повідомило Головне управління статистики в Миколаївській області.

Обсяг імпорту у січня становив38,2 мільйона доларів, що на 4,7% більше, ніж минулоріч.

Переважання експорту товарів над імпортом у 2,7 рази забезпечило позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в обсязі 63,2 мільйона.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 74 країн світу.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження, зокрема, зернові культури – 40,6%, насіння і плоди олійних рослин – 21,3%. Питома вага жирів та олій тваринного або рослинного походження становила 20,9%, готових харчових продуктів – 14,8%.

Серед імпортованих товарів найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (25,1%), мінеральні продукти (20,2%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (10,2%), готові харчові продукти (9,6%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (9,5%).

Нагадаємо, за 11 місяців 2023 року Миколаївщина експортувала товарів на 941,1 мільйон доларів. Це на 37,2% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.