Слідчі СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби у 2022 році. Йдеться про збитки у понад 26 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«За даними слідства, колишні керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами через низку підконтрольних фірм. При цьому вони вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації», – йдеться у повідомленні.

Ексспівробітників СБУ викрили на розкраданні коштів на понад 26 мільйонів гривень, Фото: НАБУ

Сума завданих збитків оцінюється в понад 26 мільйонів гривень.

Дії експосадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 114−1 КК України.

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