ЄС хоче запровадити мито на імпорт російського зерна. Фото: Укрінформ

Євросоюз планує ввести мита на імпорт сільгосппродукції з Росії та Білорусі.

Це стане першим обмеженням на продовольчі товари після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії, які вимагали обмежити російський і білоруський імпорт. Керівництво ЄС вважало, що такий крок може порушити роботу світових продовольчих ринків і завдати шкоди країнам, що розвиваються. Але, за словами людей, знайомих із планами, очікується, що найближчими днями Єврокомісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зерно з Росії та Білорусі.

За словами співрозмовників видання, це призведе до зростання цін щонайменше на 50% і знищить попит. Мита в розмірі 50% також буде введено на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

Агроімпорт ЄС із Росії сягнув рекордної позначки в 4 мільйона тонн у 2023 році, що становить 1% від загального споживання ЄС.

Співрозмовник видання заявив, що мито буде встановлено на рівні, максимально допустимому за правилами СОТ.

Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила імпорт більшості продуктів харчування з ЄС, а багато європейських компаній, що працюють у цьому секторі, останніми роками пішли з країни.

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також хоче запровадити комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі.

У Литві також пропонують тимчасово заборонити ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів російського і білоруського виробництва.