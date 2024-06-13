Європейська комісія оголосила, що з липня запровадить додаткові мита на китайські автомобілі до 38,1%. У Китаї розкритикували це рішення, звинувативши Брюссель у порушенні правил «міжнародної торгівлі».

Про запровадження мит повідомили на сайті Єврокомісії 12 червня.

Як пояснили в Єврокомісії, результати розслідування показали, що виробники електромобілів у Китаї отримують вигоду від «несправедливого субсидування». Це загрожує європейським виробникам.

Єврокомісія звернулася до влади Китаю, щоб обговорити висновки розслідування та вивчити можливі шляхи розв’язання проблем. Якщо обговорення з китайською владою не приведуть до «ефективного рішення», з 4 липня в Європейському Союзі запровадять тимчасові компенсаційні мита, які можуть стати остаточними протягом 4 місяців після цього.

Зазначається, що китайських виробників електромобілів, які співпрацювали з розслідуванням, обкладатимуть митом на рівні 21%. Ті, хто не співпрацював, будуть обкладені митом на рівні 38,1%.

Індивідуально Єврокомісія застосовувала мита до трьох китайських виробників:

BYD — 17,4%;

Geely — 20%;

SAIC — 38,1%.

Компанії, які увійшли до вибірки, отримали інформацію про власні розрахунки щодо субсидування китайською владою та мають можливість прокоментувати їхню точність, додали в Єврокомісії.

Якщо вони нададуть зворотні докази, то в Брюсселі можуть переглянути свій розрахунок. Ще один виробник електромобілів у Китаї — Tesla — надіслав запит на перевірку і після цього зможе отримати індивідуальну розраховану ставку мита.

У Єврокомісії зазначили, що будь-який виробник, не відібраний для розслідування, усе ще може подати запит на прискорений перегляд.

Водночас речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь назвав антисубсидиційне розслідування «типовим протекціонізмом».

За його словами, встановлення додаткових мит на електромобілі з Китаю «порушує принципи ринкової економіки та правила міжнародної торгівлі», а також економічну та торговельну співпрацю Пекіна та Брюсселя.

Він також наголосив, що Китай «вживатиме всіх необхідних заходів для твердого захисту законних прав та інтересів».

Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила постанову про введення заборонних мит на зернові продукти, імпортовані з Росії та Білорусі.