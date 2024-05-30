ЄС ухвалила заборонні мита на зерно з Росії і Білорусі / Фото: Pixabay, Pexels.com

Рада ЄС ухвалила постанову про введення заборонних мит на зернові продукти, імпортовані з Росії та Білорусі.

Як повідомила пресслужба відомства, постанова підвищує мита до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.

«Ці заходи запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дозволять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України», — заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Зазначається, що постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранули з бурякового жому та сушений горох з російської федерації, а також з Білорусі, за які наразі імпортери не сплачують або сплачують низькі мита. Крім того, ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот ЄС.

Нововведення набудуть чинності 1 липня 2024 року.

Нагадаємо, у Литві пропонують тимчасово заборонити ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів російського і білоруського виробництва.

Також уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також хоче запровадити комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі.