Співпраця Фінляндії та України. Фото з відкритих джерел.

Фінляндія направить Україні 24-й пакет військової допомоги загальною вартістю 159 мільйонів гривень.

Відповідне рішення ухвалив президент 28 червня за пропозицією уряду.

Як зазначили у Міноборони Фінляндії, це вже 24-те постачання оборонного обладнання в Україну. За їх оцінками, заміна обладнання, включеного в цю партію, коштуватиме Фінляндії приблизно 159 мільйонів євро, а загальна вартість військовоїх допоги вже становить 2,2 мільярдів євро.

«Фінляндія має намір підтримувати Україну в її боротьбі з необґрунтованою агресією Росії. Йдеться не тільки про Україну, а й про право всіх вільних народів на своє остаточне існування. Ми, фіни, на прикладі власної історії зрозуміли, наскільки важливим є це питання», — сказав міністр оборони Антті Гяккянен.

У міністерстві зауважили, що для безпечної доставки допомоги Україні її очний вміст, способи й терміни надання не розголошуються.

«Під час надання допомоги враховуються і потреби України, і стан ресурсів Сил оборони», — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, що раніше уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, системи ППО IRIS-T SLM та HIMARS.