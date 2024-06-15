Уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, системи ППО IRIS-T SLM та HIMARS.
Про це йдеться на сайті німецького уряду станом на 14 червня.
«Ця військова допомога надається двома різними способами: з одного боку, це кошти федерального уряду на розбудову безпекового потенціалу, які використовуються для фінансування поставок військової техніки та інших матеріалів від промисловості. З іншого боку, поставки здійснюються зі складів федеральних збройних сил. Загалом, Федеративна Республіка Німеччина на сьогоднішній день надала або зобов'язалася надати в наступні роки військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро», — йдеться у повідомленні.
Що в новому пакеті допомоги? Україна отримає:
Раніше повідомлялося, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, аби захиститися від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова. Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт.
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Уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, системи ППО IRIS-T SLM та HIMARS.
Про це йдеться на сайті німецького уряду станом на 14 червня.
«Ця військова допомога надається двома різними способами: з одного боку, це кошти федерального уряду на розбудову безпекового потенціалу, які використовуються для фінансування поставок військової техніки та інших матеріалів від промисловості. З іншого боку, поставки здійснюються зі складів федеральних збройних сил. Загалом, Федеративна Республіка Німеччина на сьогоднішній день надала або зобов'язалася надати в наступні роки військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро», — йдеться у повідомленні.
Що в новому пакеті допомоги? Україна отримає:
Раніше повідомлялося, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, аби захиститися від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова. Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт.