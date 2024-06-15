Німеччина надала Україні допомогу. Ілюстративне фото

Уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, системи ППО IRIS-T SLM та HIMARS.

Про це йдеться на сайті німецького уряду станом на 14 червня.

«Ця військова допомога надається двома різними способами: з одного боку, це кошти федерального уряду на розбудову безпекового потенціалу, які використовуються для фінансування поставок військової техніки та інших матеріалів від промисловості. З іншого боку, поставки здійснюються зі складів федеральних збройних сил. Загалом, Федеративна Республіка Німеччина на сьогоднішній день надала або зобов'язалася надати в наступні роки військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро», — йдеться у повідомленні.

Що в новому пакеті допомоги? Україна отримає:

20 машин піхоти Marder із запчастинами та боєприпасами;

10 танків бойових танків LEOPARD 1 A5 із запчастинами та боєприпасами;

систему ППО IRIS-T SLM;

систему ППО IRIS-T SLS;

3 системи HIMARS;

21 тисячу боєприпасів калібру 155 мм (від Бундесверу та запасів промисловості);

4 антидронові системи;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

2 броньовані інженерні машини Dachs;

броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

3 бортові система протиракетного захисту для авіації AMPS;

100 приладів нічного бачення;

IT-обладнання;

16 паливозаправників Zetros.

Раніше повідомлялося, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, аби захиститися від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова. Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт.