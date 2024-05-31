Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, аби захиститися від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова.
Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на західні ЗМІ.
За його словами, рішення було за тижнями, протягом яких Україна зазнавала атак, «особливо в Харківській області, з позицій, розташованих безпосередньо поблизу російського кордону».
Нагадаємо, у квітні Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, аби захиститися від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова.
Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на західні ЗМІ.
За його словами, рішення було за тижнями, протягом яких Україна зазнавала атак, «особливо в Харківській області, з позицій, розташованих безпосередньо поблизу російського кордону».
Нагадаємо, у квітні Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.