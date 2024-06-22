Будівля Енергоатому. Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом», до якої увійшли фахівці галузі енергетики світового рівня.

Про це повідомляє Урядовий портал та прес-служба «Енергоатому».

«Завершився конкурсний відбір і сформована наглядова рада акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом». Результати відбору кандидатів, які погодив Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, уряд затвердив у своєму розпорядженні 21 червня», — йдеться в повідомленні.

Наглядова рада компанії сформована з п'яти членів, троє з яких – незалежні та двоє – представники держави.

Згідно з розпорядженням, незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом» стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович.

Також, за поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова як представників держави.

Раніше повідомлялось, що в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів.