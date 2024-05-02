У 2023 році кожним десятим новим підприємцем у Польщі став українець, фото з відкритих джерел

Впродовж 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 тисяч 325 нових компаній. Вони склали 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців.

Про це повідомляє консультаційний центр Дія.Бізнес у Варшаві, передає Укрінформ.

Зазначається, що за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 тисяч 464 ФОПи.

«За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Минулого року українці відкрили тут 30 тисяч 325 нових індивідуальних компаній. А загалом за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 тисяч 464 ФОПи», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 тисяч 406 компаній), Кракові (2 тисячі 661) та Вроцлаві (2 тисячі 128).

Нагадаємо, на Миколаївщині 114 підприємців по грантовій програмі від держави отримали майже 27 мільйонів гривень на старт або розвиток бізнесу.

У серпні 2023 року у Миколаєві переможцям проєкту «єРобота» вручили сертифікати на розвиток власного бізнесу у розмірі майже 9 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що у 2024 році миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.