Лікарня в Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

З балансу трьох лікарень Миколаєва планують списати рентген, апарат ШВЛ, деяке медичне обладнання та декілька автомобілей на загальну вартість в 1,3 мільйона гривень.

Відповідні проекти рішень підготувало управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради. Вони будуть розглянуті на засіданні чергової сесії, повідомляють «НикВести».

Згідно з проектом рішення, з балансу міської лікарні №4 пропонують списати апарат штучної вентиляції легенів 2017 року. Первісна вартість медобладнання складає 592 тисячі 627 гривень, сума нарахованого зносу — 456 тисяч 793 гривні. Балансова (залишкова) вартість становить 135 тисяч 833 гривні.

З міської лікарні швидкої медичної допомоги планують списати рентгенівський діагностичний комплекс 2006 року. Первісна вартість рентгену складає 472 тисячі 535 гривень, сума нарахованого зносу — 454 тисячі 645 гривень, проте балансова (залишкова) вартість складає 17 тисяч гривень.

Також до списання з балансу комунального некомерційного підприємства входять: біохімічний аналізатор 2013 року, два апарати високочастотної електрохірургії 2016 та 2015 років, зшивач органів 2015 року.

Окрім цього, з підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6» до списання пробуються автомобілі ВАЗ 2005 та 2006 років з загальною залишковою вартістю 16 тисяч гривень.

Крім того, до списання входять аналізатор автоматичний EKSAN-Gm 2018 року, аналізатор глюкози 2015 року, апарат для електростимуляції та ультразвукової терапії 2012 року, який за час роботи втратив свою повну первісну вартість — 40 тисяч гривень.

В пояснювальних записках до всіх трьох проектів рішень вказується, що запропоноване медобладнання не придатне для подальшої експлуатації та підлягає списанню.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року з балансу миколаївської інфекційної лікарні планували «списати» операційний стіл 2018 року вартістю 76 тисяч гривень. Виконуючий обов'язки головного лікаря Олександр Ігнатенков заявив, що не подавав його до списку списаного майна. Після обговорень Миколаївська обласна рада вирішила зняти з розгляду сесії питання про списання нового операційного столу з балансу Миколаївської інфекційної лікарні вартістю 76 тисяч гривень.