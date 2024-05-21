Жителі Миколаєва та Первомайська потрапили під шахрайську схему та втратили майже 700 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Як повідомили у Поліції Миколаївської області, 20 травня до них звернулись двоє миколаївців із повідомленнями, що стали жертвами шахраїв. Зі слів потерпілих, їм телефонували незнайомці, які представлялись працівниками банків, та під приводом «захисту рахунків» заявники перерахували аферистам 394 тисячі 320 гривень.
Того ж дня стало відомо, що шахраї ошукали і мешканця Первомайська. Потерпілий у соціальній мережі зареєструвався в одній з компаній, де начебто за допомогою штучного інтелекту можливо заробляти кошти. Протягом місяця він, начебто для заробітку, неодноразово перераховував аферистам від тисячі до 50 тисяч гривень. Однак, коли спробував отримати дивіденди, представник фіктивного власника повідомив, що це поки неможливо. Сума збитків, які зазнав чоловік, склала 300 тисяч гривень.
За кожним фактом були розпочаті кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 КК України «Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Щоб не стати жертвою шахраїв, поліція Миколаївщини рекомендує:
Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік втратив 65 тисяч гривень, намагаючись отримати фіктивну грошову допомогу.
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Жителі Миколаєва та Первомайська потрапили під шахрайську схему та втратили майже 700 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Як повідомили у Поліції Миколаївської області, 20 травня до них звернулись двоє миколаївців із повідомленнями, що стали жертвами шахраїв. Зі слів потерпілих, їм телефонували незнайомці, які представлялись працівниками банків, та під приводом «захисту рахунків» заявники перерахували аферистам 394 тисячі 320 гривень.
Того ж дня стало відомо, що шахраї ошукали і мешканця Первомайська. Потерпілий у соціальній мережі зареєструвався в одній з компаній, де начебто за допомогою штучного інтелекту можливо заробляти кошти. Протягом місяця він, начебто для заробітку, неодноразово перераховував аферистам від тисячі до 50 тисяч гривень. Однак, коли спробував отримати дивіденди, представник фіктивного власника повідомив, що це поки неможливо. Сума збитків, які зазнав чоловік, склала 300 тисяч гривень.
За кожним фактом були розпочаті кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 КК України «Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Щоб не стати жертвою шахраїв, поліція Миколаївщини рекомендує:
Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік втратив 65 тисяч гривень, намагаючись отримати фіктивну грошову допомогу.