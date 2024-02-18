Кінбурнська коса, ілюстраційне фото

В Міндовкіллі підрахували, що заходи з адаптації до зміни клімату на Миколаївщині можуть коштувати понад 150 мільйонів євро.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Згідно з дослідженням, проведеним експертами, температурні показники, зафіксовані нині, не спостерігалися протягом останніх 125 тисяч років. Навіть минулий рік увійшов у історію як найтепліший за останні 10 тисяч років.

На вебінарі, проведеному проєктом APENA 3 спільно з Міндовкіллям представлено проєкт Стратегії адаптації до зміни клімату для Миколаївської області.

«Україна відчуває на собі наслідки зміни клімату, особливо гостро це відчувається в Миколаївській області, яка стає одним з найбільш постраждалих регіонів. Посухи та зростання максимальних температур негативно позначаються на сільському господарстві», – зазначає кліматологиня Світлана Краковська.

За прогнозами експертів, найперспективнішим сектором для Миколаївщини нарівні з рослинництвом є рекреація, подорожі і туризм.

«Дуже хочеться бачити повоєнну Миколаївщину популярним туристичним регіоном», – зазначила Світлана Краковська.

Для адаптації Миколаївщини визначено 7-річний план із 172 заходів, які потребують понад 150 мільйонів євро. Експерти зазначають, що проекти цієї стратегії можуть бути переглянуті і кориговані на подальших етапах.

Раніше ми писали, що експерти проєкту Європейського союзу APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей України: Миколаївської, Івано-Франківської та Львівської.

Варто зазначити, що ще у травні 2023 року експерти проєкту презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області. Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами. Водночас, додали там, російська агресія ще більше підвищила ризики виникнення пожеж у степовій та інших частинах регіону.

Нагадаємо, що Миколаївську, Львівську та Івано-Франківську області обрали у якості пілотних областей ще до повномасштабного російського вторгнення. Їм надають міжнародну технічну допомога з підготовки обласних стратегій з адаптації до зміни клімату. Зокрема, у серпні 2021 року при Миколаївській облдержадміністрації створили робочу групу з розробки стратегії адаптації області до зміни клімату в рамках проєкту APENA 3.