Пожежі на окупованому Кінбурні, Миколаївська область

Експерти проєкту Європейського союзу APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей України: Миколаївської, Івано-Франківської та Львівської.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Наразі питання зміни клімату є одним із головних у світовому порядку денному. В Україні воно також набуває усе більшої ваги. Адже повоєнна відбудова та «зелений» перехід економіки у державі неможливі без врахування кліматичної складової. Щоб правильно оцінити вразливість до зміни клімату секторів економіки та розробити заходи з їх відновлення Міндовкілля спільно з проєктом ЄС APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей», — зауважила заступниця Міністра Вікторія Киреєва.

Варто зазначити, що ще у травні 2023 року експерти проєкту презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області. Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами. Водночас, додали там, російська агресія ще більше підвищила ризики виникнення пожеж у степовій та інших частинах регіону.

Нагадаємо, що Миколаївську, Львівську та Івано-Франківську області обрали у якості пілотних областей ще до повномасштабного російського вторгнення. Їм надають міжнародну технічну допомога з підготовки обласних стратегій з адаптації до зміни клімату. Зокрема, у серпні 2021 року при Миколаївській облдержадміністрації створили робочу групу з розробки стратегії адаптації області до зміни клімату в рамках проєкту APENA 3.