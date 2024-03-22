Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів. Вони мають надійти в Україну протягом 2—3 днів.
Про це йдеться на сайті МВФ.
Україна виконала всі структурні маяки та індикативні цілі МВФ, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності. У Національному банку України уточнили, що «йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що повʼязано з блокуванням кордонів».
Транш надійде в Україну протягом 2—3 днів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, ці гроші покриють важливі бюджетні видатки та допоможуть зберігати макрофінансову стабільність.
Раніше повідомлялося, що Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) що передбачає виділення 900 мільйонів доларів із кредиту на 16,6 мільярдів доларів.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів. Вони мають надійти в Україну протягом 2—3 днів.
Про це йдеться на сайті МВФ.
Україна виконала всі структурні маяки та індикативні цілі МВФ, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності. У Національному банку України уточнили, що «йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що повʼязано з блокуванням кордонів».
Транш надійде в Україну протягом 2—3 днів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, ці гроші покриють важливі бюджетні видатки та допоможуть зберігати макрофінансову стабільність.
Раніше повідомлялося, що Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) що передбачає виділення 900 мільйонів доларів із кредиту на 16,6 мільярдів доларів.