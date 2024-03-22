Міжнародний валютний фонд, фото: depositphotos

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів. Вони мають надійти в Україну протягом 2—3 днів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Україна виконала всі структурні маяки та індикативні цілі МВФ, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності. У Національному банку України уточнили, що «йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що повʼязано з блокуванням кордонів».

Транш надійде в Україну протягом 2—3 днів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, ці гроші покриють важливі бюджетні видатки та допоможуть зберігати макрофінансову стабільність.

Раніше повідомлялося, що Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) що передбачає виділення 900 мільйонів доларів із кредиту на 16,6 мільярдів доларів.