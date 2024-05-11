Протягом минулої доби, 10 травня, протиповітряна оборона півдня України сбили три російских дрона.
Про це повідомляє повітряне командування «Південь».
Так, в небі над Херсонською областю знищили два розвідувальні безпілотника, та один ударний. Серед них:
«Разом до перемоги», — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, як російський дрон атакував вантажівку на Сумщині: водій загинув.
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Протягом минулої доби, 10 травня, протиповітряна оборона півдня України сбили три російских дрона.
Про це повідомляє повітряне командування «Південь».
Так, в небі над Херсонською областю знищили два розвідувальні безпілотника, та один ударний. Серед них:
«Разом до перемоги», — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, як російський дрон атакував вантажівку на Сумщині: водій загинув.