Окупація Херсону у 2022 році. Фото з відкритих джерел

Військовослужбовцю РФ, який ймовірно незаконно утримував людей в ізоляторі, заочно повідомили про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, під час окупації Херсона керівник підрозділу Нацгвардії РФ разом з товаришами по службі з квітня по червень 2022 року незаконно утримував у камерах місцевого ізолятору щонайменше 68 мирних мешканців Херсонщини.

У прес-службі запевняють, що камери, де перебували люди, були переповнені, без належної системи вентиляції.

«Їжу утримуваним видавали один раз на день та навіть рідше, прогулянки заборонялися. Гігієнічні процедури були здебільшого недоступними, а можливості нормально спати не було. Ув’язненим погрожували позбавленням життя, люди були вимушені слухати крики інших потерпілих, яких катували та відмовляли у медичній допомозі», — додали в повідомлені.

Нацгвардійцю заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (частина 2 статті 28 та частина 1 статті 438 Кримінального Кодексу України).

Раніше повідомлялось, правоохоронці розпочали провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку.