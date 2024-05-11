ДТП неподалік Нового Бугу. Фото: пресслужба ДСНС.

Ввечері в п'ятницю, 10 травня, на трасі неподалік від Нового Буга сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля загинув.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

О 17:42 рятувальники отримали повідомлення, що на трасі Н-11 «Миколаїв-Кривий Ріг-Дніпро» поблизу міста Новий Буг, що в Баштанському районі зіштовхнулися Toyota RAV4 та КАМАЗ.

На місце аварії направили відділення 20 державної пожежно-рятувальної частини.

Пізніше з'ясувалося, що в результаті зіткнення на місці загинув водій легкового автомобіля. За допомогою спеціального обладнання тіло чоловіка 1948 року народження вдалось деблокувати.

Від ДСНС на місці працювали 4 співробітника, залучався 1 спецавтомобіль.

ДТП неподалік Нового Бугу. Фото: пресслужба ДСНС.

ДТП неподалік Нового Бугу. Фото: пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, як на Миколаївщині водій позашляховика збив 16-річного мотоцикліста та зник з місця ДТП.