ДТП на Миколаївщині 5 травня: позашляховик зіткнувся з мотоциклістом / Фото: Нацполіція

На автодорозі поблизу села Болеславчик у Первомайському районі Миколаївщини зіткнулись автомобіль Toyota Land Cruiser Prado із мотоциклом Mustang Dingo, за кермом якого був неповнолітній хлопець.

Це сталося 5 травня близько 16:20, повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок аварії постраждав 16-річний водій мотоцикла, його госпіталізували. За даними слідства, 39-річному водію позашляховика, який зник з місця ДТП, повідомили про підозру. Правоохоронці відшукали покинутий автомобіль неподалік місця аварії. Згодом чоловік сам прийшов до відділу поліції.

Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва зіткнулися два мотоцикли, один з водіїв загинув.