За лютий 2024 року за програмою «Прихисток» спрямовано 76 мільйонів гривень компенсацій, які розподілені між 71 тисяч власників житла.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кошти перераховано особам, які прихистили понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб
За програмою «Прихисток» передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.
Починаючи з січня поточного року, компенсації фінансуються Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.
Нагадаємо, що в Україні продовжує працювати програма «Прихисток», яка допомагає внутрішньо переміщеним особам знайти тимчасове житло.
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За лютий 2024 року за програмою «Прихисток» спрямовано 76 мільйонів гривень компенсацій, які розподілені між 71 тисяч власників житла.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кошти перераховано особам, які прихистили понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб
За програмою «Прихисток» передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.
Починаючи з січня поточного року, компенсації фінансуються Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.
Нагадаємо, що в Україні продовжує працювати програма «Прихисток», яка допомагає внутрішньо переміщеним особам знайти тимчасове житло.