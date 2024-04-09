Підрозділ податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області перевірив підприємців в Новій Одесі.
Під час перевірки були зафіксовані порушення, повідомили в ГУ ДПС в Миколаївській області.
Зокрема виявили не проведення розрахунків через касові апарати або програмні апарати та невидачу чеків. Також був відсутній облік запасів товару у встановленому законом порядку.
Крім того, встановлено випадок працевлаштування робітника без оформлення трудових відносин.
У результаті до підприємців застосували штрафні санкції у сумі понад 100 тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області поновились випадки шахрайства з боку невідомих, які телефоном звертаються до підприємців з проханням зв’язатися із керівництвом податкових інспекцій у Миколаївській області для вирішення «проблемних питань».
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Підрозділ податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області перевірив підприємців в Новій Одесі.
Під час перевірки були зафіксовані порушення, повідомили в ГУ ДПС в Миколаївській області.
Зокрема виявили не проведення розрахунків через касові апарати або програмні апарати та невидачу чеків. Також був відсутній облік запасів товару у встановленому законом порядку.
Крім того, встановлено випадок працевлаштування робітника без оформлення трудових відносин.
У результаті до підприємців застосували штрафні санкції у сумі понад 100 тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області поновились випадки шахрайства з боку невідомих, які телефоном звертаються до підприємців з проханням зв’язатися із керівництвом податкових інспекцій у Миколаївській області для вирішення «проблемних питань».