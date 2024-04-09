Нова Одеса. Фото: wikimapia

Підрозділ податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області перевірив підприємців в Новій Одесі.

Під час перевірки були зафіксовані порушення, повідомили в ГУ ДПС в Миколаївській області.

Зокрема виявили не проведення розрахунків через касові апарати або програмні апарати та невидачу чеків. Також був відсутній облік запасів товару у встановленому законом порядку.

Крім того, встановлено випадок працевлаштування робітника без оформлення трудових відносин.

У результаті до підприємців застосували штрафні санкції у сумі понад 100 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області поновились випадки шахрайства з боку невідомих, які телефоном звертаються до підприємців з проханням зв’язатися із керівництвом податкових інспекцій у Миколаївській області для вирішення «проблемних питань».