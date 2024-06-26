Затримання посадовця. Фото: НАБУ

СБУ та НАБУ підозрюють очільника Департаменту «Укренерго» в розкраданні бюджетних коштів на закупівлі бронежилетів. Йому загрожує 6 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними спецслужби, мова йде про керівника одного з Департаментів держпідприємства. Правоохоронці вважають, що навесні 2022 року він організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

Для реалізації оборудки посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції. Також «підрядники» ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

За даними слідства, у цієї фірми посадовець придбав за державні кошти партію спорядження за вдвічі завищеною сумою — це призвело до бюджетних збитків у близько 10 мільйонів гривень.

Вже колишньому чиновнику «Укренерго» повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, як до Державної судової адміністрації прийшли з обшуками: підозрюють у розтратах на тендерах.