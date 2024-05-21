Державна судова адміністрація України. Фото: ДСА

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у Державній судовій адміністрації (ДСА).

Про це повідомила пресслужба ДСА України.

Зазначається, що слідчі дії пов’язані з можливою причетністю працівників департаменту інформаційних технологій ДСА до вчинення злочинів передбачених частиною 2 статті 15 і частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу при проведенні тендерів.

Частина 2 статті 15 — замах на злочин, який не було закінчено через обставини, незалежні від порушника. Частина 5 статті 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Державна судова адміністрація, коментуючи обшуки, заявила про «нульову толерантність до корупції» та пообіцяла усіляко сприяти роботі правоохоронних органів «для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності».

Також там повідомили, що у лютому 2024 року за результатами дисциплінарного провадження, у зв’язку з допущенням дисциплінарних проступків директору департаменту інформаційних технологій ДСА оголосили догану.

Раніше правоохоронці провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради Ужгорода, комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних у справі про проведення ремонтних робіт у місті зі збитками державі на 700 тисяч гривень.