У середу, 20 грудня правоохоронці провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради Ужгорода, комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних у справі про проведення ремонтних робіт у місті зі збитками державі на 700 тисяч гривень.

Про це повідомили у Національній поліції України.

«Посадові особи Департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Для цього вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості робіт. Як наслідок сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міськради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру за статтями про розтрату і службове підроблення.

Нагадаємо, що управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно зі слідчими ГУНП в Миколаївській області проводять досудове розслідування за фактом службової підробки документів та внесення туди недостовірної інформації керівництвом обласної дитячої клінічної лікарні.

Нагадаємо, у липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.