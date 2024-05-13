Працівник одного з територіальних центрів комплектування Одеської області відмовлявся оформлювати бронювання від мобілізації військовозобовʼязаному без хабаря.

Він вимагав 300 літрів пального або гроші в еквіваленті, повідомили у поліції Одеської області.

За словами правоохоронців, подія сталася у Покровському районі області. Військовий створював штучні перешкоди чоловіку та вимагав від нього хабар, хоча той працює на підприємстві критичної інфраструктури і має законне право на бронювання. За відмову платити працівник ТЦК погрожував відправленням в зону бойових дій.

Зазначається, що у ситуацію втрутились поліцейські та співробітники військової контррозвідки СБУ. Чоловіка затримали під час передачі заздалегідь підготовленого ним тимчасового посвідчення військовозобов’язаного і отримав за цю «послугу» 15 тисяч гривень.

Працівник ТЦК на Одещині відмовлявся оформлювати бронь без хабаря / Фото: Нацполіція Працівник ТЦК на Одещині відмовлявся оформлювати бронь без хабаря / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Києві затримали працівника одного з відділів територіального центру комплектування та служби підтримки під час отримання 300 доларів. За хабар підозрюваний обіцяв поставити на військовий облік та надати відстрочку від призову мешканцю Дніпра, який планував переїхати до столиці та влаштуватись на підприємство.