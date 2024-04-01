Затримали працівника одного з відділів територіального центру комплектування та служби підтримки. Фото з відкритих джерел

В Києві затримали працівника одного з відділів територіального центру комплектування та служби підтримки під час отримання 300 доларів.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

Зазначається, що за хабар у розмірі 300 доларів США підозрюваний обіцяв поставити на військовий облік та надати відстрочку від призову мешканцю Дніпра, який планував переїхати до столиці та влаштуватись на підприємство.

До вищезгаданого працівника ТЦК звернувся представник одного зі столичних підприємств з проханням поставити їхнього майбутнього працівника на військовий облік. Останній мешкав у Дніпрі й повинен був приїхати до Києва, але для офіційного працевлаштування необхідно було стати на обліку.

Працівник ТЦК запевнив співрозмовника у тому, що чоловіка одразу мобілізують, але запропонував «відстрочку» за 300 доларів.

У ході слідчих дій працівнику ТЦК повідомили про підозру за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що станом на лютий 2024 року правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 87 кримінальних проваджень щодо ухилень від призову на військову службу за мобілізацією.

Раніше прикордонники затримали трьох чоловіків, які за вказівками адміністратора телеграм-каналу намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою, заплативши за це по 2 тисячі доларів.

Також нагадаємо, що орієнтовний мобілізаційний резерв України складає приблизно 4,8 мільйонів чоловіків.