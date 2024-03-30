Прикордонники затримали трьох чоловіків на кордоні з Молдовою. Фото: Пресслужба ДПСУ

Прикордонники затримали трьох чоловіків, які за вказівками адміністратора телеграм-каналу намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою, заплативши за це по 2 тисячі доларів.

Про це повідомила в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що троє українців заплатили 2 тисячі доларів онлайн-консультанту за допомогу з перетином кордону з Молдовою.

Крім того, гроші отримав чоловік, який віз нелегалів на авто до кордону, де на них чекали прикордонники та правоохоронці.

«Трьом порушникам загрожує адміністративна відповідальність за спробу перетину кордону. Водночас водію авто, в якому вони їхали - кримінальна відповідальність», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підробленні документів. Він видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.

У 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.