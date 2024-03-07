Орієнтовний мобілізаційний резерв України складає приблизно 4,8 мыльйоныв чоловіків.

Такі дані у оприлюднило у своєму дослідженні видання Texty.

При підрахунках аналітики спиралися на те, що до повномасштабного вторгнення в Україні проживало трохи менше 10,5 мільйонів чоловіків віком від 18 до 59 років (без урахування окупованих Криму та Донбасу). Зазначається, що у розрахунках закладено велику похибку, оскільки останній перепис населення проводився ще 2001 року.

Наразі за кордоном перебувають понад 800 тисяч чоловіків — більшість із них змогла покинути країну, оскільки або не досягла 18 років, або старша за 60 років. Окупація забрала із мобілізаційного резерву 570 тисяч чоловіків.

Крім того, від мобілізаційного резерву також відмінусували кількість чоловіків призовного віку, які мають інвалідність. На сьогодні в Україні таких чоловіків більше мільйона. Ще близько 125 тисяч — доглядають дитину чи дорослого з інвалідністю, 123 тисячі — є багатодітними батьками.

Мобілізаційний резерв України. Дослідження texty.org.u

«Студентів-чоловіків денної форми навчання, на яких поширюється відстрочка від призову, станом на 1 січня 2022 року було 431 тисяча. Врахуємо, що 5% могли залишитися в окупації, і віднімемо від мобілізаційного резерву 408 тисяч», — зазначається у дослідженні.

Також не враховували 528 тисяч заброньованих чоловіків, 26,6 тисячі увʼязнених та ще 707 тисяч чоловіків віком від 18 до 26 років.

«Нині призову підлягають чоловіки віком від 27 років. Загалом маємо близько 1,68 мільйона чоловіків віком від 18 до 26 років. За нашими оцінками, від мобілізаційного резерву потрібно відняти трохи більш як половину — 707 тисяч чоловіків віком 18−26 років, що не належать до інших груп, які ми вже враховували», — пояснює видання.

Зазначається, що від мобілізації також звільнені батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, усиновлювачі, близькі родичі загиблих в АТО (загиблих близько 4,5 тисячі).

До мобілізаційного резерву можна додати 273 тисячі чоловіків віком 25–26 років (це без урахування чоловіків, які з різних причин не підпадають під мобілізацію). Якщо зменшити вік мобілізації до 18 років, можна додати до резерву 434 тисячі (це без мобілізації студентів).

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу. Голова ОВА також додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.