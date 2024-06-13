Підозрюваний у шахрайстві / Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині викрили злочинну групу, яка ошукала 20 громадян, продавши на майже мільйон гривень неіснуючих генераторів у період блекаутів 2022-2023 років. Їм повідомили про підозру у шахрайстві.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрювані створили вебсайти на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів. В цей період вони мали попит через блекаути.

Зазначається, що у спілкуванні з покупцями з різних куточків України вони переконували їх перераховувати повну передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на звʼязок не виходили. У такий спосіб вони привласнили майже мільйон гривень. Отримані від незаконної діяльності кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи.

Слідство перевіряє причетність підозрюваних до шахрайських дій щодо 20 людей.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, жителі Миколаєва та Первомайська потрапили під шахрайську схему та втратили майже 700 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальне провадження.