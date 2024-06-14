Володимир Путін на зустрічі з представниками МЗС РФ, скриншот

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має заявити про відмову від вступу до НАТО та вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Такою є умова для припинення вогню та початку переговорів, про що він заявив на зустрічі із представниками МЗС Росії.

Володимир Путін підкреслив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про частини, окуповані Росією на даний момент. При цьому він запевняє, що для ЗСУ буде гарантовано безпечне відведення військ.

— Умови дуже прості. Українські війська повинні бути повністю виведені з Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької областей. При чому звертаю увагу саме з усієї території цих регіонів в межах їх адміністративних кордонів, які існували на момент їх входження в Україну. Як тільки в Києві заявлять про те, що готові до такого рішення і почнуть реальний вивід військ з цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів вступу в НАТО, з нашої сторони, буквально в ту ж хвилину, надійде наказ зупинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно. Звісно, одночасно гарантуємо безперешкодний і безпечний відвід українських частин, — сказав Володимир Путін.

Пізніше в своїй промові він озвучив ще низку вимог.

Він заявив, що мета Росії – «нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація». Путін додав, що Росія також вимагає «забезпечення прав російськомовних» в Україні та «прийняття нових територіальних реалій».

Крім того, план президента передбачає скасування всіх західних санкцій проти Росії. Ухвалення цих умов означатиме не заморожування, а припинення конфлікту з Україною.

Нагадаємо, до цього в травні 2024 року президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що вони ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».

Переговори в Стамбулі в 2022 році

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі стартували 10 березня 2022 року. Тоді голова української делегації Давид Арахамія зустрівся з очільником делегації з РФ, колишнім міністром культури та помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським. Після раунду переговорів представник Міноборони РФ оголосив про часткове відведення російських військових від Києва та Чернігова. Також тоді російська сторона оголосила про готовність Путіна до зустрічі з Володимиром Зеленським у разі узгодження мирного договору. Однак договір підписано не було.

Представник російської сторони Володимир Мединський та Давид Арахамія, Стамбул, 2022 рік

Ряд політиків та політологів вважали, що Україна тоді втратила шанс на завершення війни.

В листопаді 2023 року Давид Арахамія розповів, що під час переговорів росіяни обіцяли вивезти війська в обмін на відмову України від вступу до НАТО. Однак українська сторона на це не погодилася, оскільки не була впевнена, що РФ дійсно забереться з території України.

Також глава української делегації в інтерв'ю телеканалу 1+1 заявив, що на це рішення вплинув і премʼєр Британії Борис Джонсон, який настояв на продовженні війни:

«Коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати — і давайте просто воюватимемо».

В червні 2024 року під час Ukraine Recovery Conference в Берліні в коментарі кореспонденту «НикВести» Давид Арахамія заявив, що не жалкує про завершення перемовин у Стамбулі в березні 2022 року.