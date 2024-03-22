QR-код для оплати за проїзд. Фото: «Николаевэлектротранс».

В Миколаївських трамваях та тролейбусах пояснили як придбати квиток, з яким можна пересісти на інший електротранспорт протягом години, не оплачувати проїзд повторно.

Про це сказав директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана в інтерв’ю ТРК «Март».

Відомо, що в грудні 2023 року в миколаївському електротранспорті почала діяти система оплати проїзду за єдиним QR-кодом для клієнтів усіх банків України. Нещодавно цю послугу оновили — тепер у пасажирів є час для пересадки.

— Ми ввели годину для того, щоб пасажир міг пересісти з одного електротранспорту в інший: трамвай, або тролейбус, немає різниці. У людини є година для того щоб вона один раз оплативши, може зробити кілька пересадок, — сказав директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Директор комунального підприємства додав, що з грудня минулого року, миколаївці 204 тисячі разів оплатили проїзд за допомогою QR-коду.

— На мою думку вона (послуга, — прим.) показала себе дуже добре. Це дає змогу людині, яка має смартфон та камеру в телефоні, відсканувати QR-код і зробити оплату за проїзд. На сьогодні вже майже немає дзвінків на нашу гарячу лінію з тим, що щось не працює. Перший час були люди які консультувалися: як оплатити, де знайти цей квиток. Наші спеціалісти їм все відповіли і на сьогодні ми маємо один, максимум два дзвінка в тиждень., — сказав Юрій Сметана.

Юрій Сметана також анонсував нову послугу — можливість придбати проїзний через QR-код.

— Цей процес ще триває, ми працюємо, — додав він.

Нагадаємо, як «НикВести» розповіли про відновлення громадського транспорту Миколаєва завдяки міжнародній підтримці.